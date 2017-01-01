Президент WBC разочарован боем Альварес — Чавес

Президент WBC Маурисио Сулейман не скрывает своего разочарования от поединка в рамках промежуточного веса (74,6 кг). между Саулем «Канело» Альваресом (49-1-1, 34 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, состоявшегося 6 мая в Лас-Вегасе.«Очень жаль, что произошло то, что произошло. У всех нас были большие надежды и иллюзии, что мы увидим эпический бой, — цитирует Сулеймана BoxingScene. - Для того чтобы был бой, необходимо иметь двух бойцов, которые сражаются. Но дрался только Альварес, потому что Чавес не был на ринге ни мысленно, ни физически. И от этого бокс проиграл.У Чавеса всегда были проблемы со сгонкой веса. Теперь он его сделал, но заплатил за это очень высокую цену. В результате пострадал поединок.Теперь Альварес встретится с Головкиным, и это будет большой вызов. Головкин — чемпион, и он должен защитить свой титул».