Промоутер Джошуа: Скорее всего, Энтони вернется на ринг в октябре или ноябре

Сегодня, 10:15 132 | Единоборства / Бокс

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился возможной датой возвращения своего боксера на ринг.



«Я думаю, что каждый боксер после такого боя, как (Кличко – Джошуа) сперва говорит, что хочет вернуться в зал уже через неделю: сделать это, поправить то, – рассказал Хирн Boxingscene. – Потом, дней через пять, им уже хочется немного отдохнуть. Сейчас как раз такой период. Сегодня утром я видел, как Энтони плавал и делал бой с тенью под водой.



Я говорил вчера с тренером Джошуа, Робом МакКракеном. Скорее всего, Энтони вернется на ринг в октябре или в ноябре. У нас есть несколько вариантов – бой с обязательным претендентом Кубратом Пулевым, возможный реванш против

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился возможной датой возвращения своего боксера на ринг.«Я думаю, что каждый боксер после такого боя, как (Кличко – Джошуа) сперва говорит, что хочет вернуться в зал уже через неделю: сделать это, поправить то, – рассказал Хирн Boxingscene. – Потом, дней через пять, им уже хочется немного отдохнуть. Сейчас как раз такой период. Сегодня утром я видел, как Энтони плавал и делал бой с тенью под водой.Я говорил вчера с тренером Джошуа, Робом МакКракеном. Скорее всего, Энтони вернется на ринг в октябре или в ноябре. У нас есть несколько вариантов – бой с обязательным претендентом Кубратом Пулевым, возможный реванш против Владимира Кличко . Поэтому нам надо немного времени, чтобы оценить ситуацию и продолжить ту работу, которую мы делали до этого. Потому что все это время она приносила нам результаты».