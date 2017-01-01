Майк Тайсон: Джошуа — лучший, такого с Кличко еще никто не делал

Вчера, 20:33 132 | Единоборства / Бокс

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон прокомментировал победу чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Super Энтони Джошуа над



«Бой между Джошуа и Кличко был великолепен, — сказал Тайсон в интервью ESPN. - Я ожидал, что победит украинец, поскольку считал Энтони выскочкой из Англии. Но нельзя не признать, что Джошуа отлично смотрелся. Кличко сейчас 41 год, и никто прежде с ним такого не делал. Энтони показал страсть.



Он пропустил сильный удар и упал, но поднялся, продемонстрировав несгибаемость. Джошуа не из тех, кто сдаётся. И мне нравится, что он не боится идти вперёд. В этом и заключается бокс, хотя у большинства боксёров нет этой жажды.



Сейчас каждый с радостью вышел бы на ринг с Джошуа, поскольку это настоящая величина в боксе и гарантия хорошего гонорара. После его боя с Кличко уже никому не хочется смотреть на Уайлдера и других ребят. Никто не потратит на них деньги, всем нужны лучшие, а лучший — это Джошуа. Я бы предпочёл, чтобы Джошуа бился не с Уайлдером, а с Майком Пересом. На этот бой было бы интересно посмотреть».

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон прокомментировал победу чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Super Энтони Джошуа над Владимиром Кличко «Бой между Джошуа и Кличко был великолепен, — сказал Тайсон в интервью ESPN. - Я ожидал, что победит украинец, поскольку считал Энтони выскочкой из Англии. Но нельзя не признать, что Джошуа отлично смотрелся. Кличко сейчас 41 год, и никто прежде с ним такого не делал. Энтони показал страсть.Он пропустил сильный удар и упал, но поднялся, продемонстрировав несгибаемость. Джошуа не из тех, кто сдаётся. И мне нравится, что он не боится идти вперёд. В этом и заключается бокс, хотя у большинства боксёров нет этой жажды.Сейчас каждый с радостью вышел бы на ринг с Джошуа, поскольку это настоящая величина в боксе и гарантия хорошего гонорара. После его боя с Кличко уже никому не хочется смотреть на Уайлдера и других ребят. Никто не потратит на них деньги, всем нужны лучшие, а лучший — это Джошуа. Я бы предпочёл, чтобы Джошуа бился не с Уайлдером, а с Майком Пересом. На этот бой было бы интересно посмотреть».