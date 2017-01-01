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Энтони Джошуа может отказаться от титула IBF

Энтони Джошуа может отказаться от титула IBF

Международная боксёрская федерация (IBF) намерена обязать своего чемпиона в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) провести защиту против обязательного претендента из Болгарии Кубрата Пулева (25-1, 13 КО). Однако, учитывая возможный реванш с Владимиром Кличко осенью этого года, в команде Джошуа не исключают, что им придётся отказаться от пояса IBF.

«Переговоры с IBF и промоутерами Пулева из Team Sauerland продолжаются. В ближайшие дни должно что-то проясниться, хотя всё очень сложно, – подчеркнул промоутер британца Эдди Хирн. – Мы не хотим отказываться от пояса IBF, но если нам придётся это сделать, то нет проблем – мы это сделаем. Мы не позволим политике встать на пути прогресса Энтони. В идеале мы хотим заполучить все пояса, но когда ты приближаешься к этому, это становится особенно сложно из-за ситуаций подобных этой.

Не стоит надеяться, что всё уляжется само собой, потому что IBF всегда следует своим правилам, и пример с (Тайсоном) Фьюри это подтверждает. Мы можем лишь заключить сделку с Пулевым, чтобы он провёл бой за временный титул, победитель которого вышел уже непосредственно на Джошуа».

Напомним, что помимо пояса IBF Энтони также владеет титулами по версиям WBA и IBO.
По материалам: vringe.com
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