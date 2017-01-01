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Тайсон Фьюри: Уверен, что смогу побить Джошуа одной рукой

Тайсон Фьюри: Уверен, что смогу побить Джошуа одной рукой

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) готов сразиться с соотечественником Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) в первом же поединке после возвращения. Фьюри уверен, что он по-прежнему остается первым номером в дивизионе.

Напомним, что в минувшую субботу Джошуа одержал досрочную победу над Владимиром Кличко, которого до этого Фьюри победил по очкам.

«Это был прекрасный и очень зрелищный бой, и я срывал голос, чтобы Джошуа его размазал, – признался Фьюри в интервью Sky Sports. – Представляю, что бы говорили сегодня люди, если бы Кличко уложил его в шестом раунде. Потому я и рвал на голове волосы – ну или то что от них там осталось, понимая, что это будет стоить нам миллионы!

Джошуа очень многое показал в этом поединке. В частности, что он может упасть и вернуться, как и подобает настоящим чемпионам. Он показал, что может восстановиться после тяжёлых ударов. Теперь у него может быть только один настоящий бой, самый большой бой в мире, и все об этом знают. Это я и Энтони. Только это хочет увидеть мир, и я здесь. Я линейный чемпион и по-прежнему являюсь номером один в мире.

Мы все видели, что его карьера висела на волоске в поединке с Кличко, а в меня Кличко не смог даже попасть толком. Стили делают бой, но я уверен, что смогу побить Джошуа одной рукой, если вторая будет привязана у меня за спиной. Мне даже разогревочный бой не нужен, если он этого хочет. Я отсутствую в ринге так же долго, как и Кличко, но разница в том, что мне не 41 год – мне 28 лет».
По материалам: vringe.com
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