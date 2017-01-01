Боб Арум: Я бы рекомендовал Кличко завершить карьеру, сейчас самое время

Сегодня, 13:20 125 | Единоборства / Бокс

Глава компании Top Rank, Боб Арум посоветовал



«Это был великолепный бой двух достойных боксеров. Кличко долго сопротивлялся молодости и напору Джошуа, но удержать этот темп не смог. Я бы рекомендовал Владимиру завершить карьеру, сейчас самое время», – сказал Арум.



В ночь на воскресенье в Лондоне 41-летний Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом 27-летнему Энтони Джошуа в поединке за титулы IBF/WBA/ IBO. Бой завершился в 11-м раунде.

Глава компании Top Rank, Боб Арум посоветовал Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) после поражения британцу Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) завершить профессиональную карьеру, поскольку сейчас он может уйти красиво.«Это был великолепный бой двух достойных боксеров. Кличко долго сопротивлялся молодости и напору Джошуа, но удержать этот темп не смог. Я бы рекомендовал Владимиру завершить карьеру, сейчас самое время», – сказал Арум.В ночь на воскресенье в Лондоне 41-летний Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом 27-летнему Энтони Джошуа в поединке за титулы IBF/WBA/ IBO. Бой завершился в 11-м раунде.

По материалам: ТАСС