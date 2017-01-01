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Владимир Кличко досрочно проиграл Энтони Джошуа

Владимир Кличко досрочно проиграл Энтони Джошуа

В ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» состоялся вечер бокса, в главном поединке которого 27-летний британец Энтони Джошуа  (18-0, 19 КО)  досрочно победил 41-летнего украинца Владимира Кличко (64-5, 53 КО). Британец защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, а также завоевал вакантные титулы WBА и IBO.

Первые четыре раунда прошли в напряженной тактической борьбе. В начале пятого  раунда Джошуа предпринял мощную атаку, к которой украинец был не готов и оказался в нокдауне. Попытка британца добить Кличко не увенчалась успехом, и Владимир даже сумел потрясти своего оппонента.

Видео: Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

В шестом раунде уже Кличко успешно провел двойку и отправил Джошуа в тяжелый нокдаун, но на добивание разбалансированного Энтони у Владимира не хватило сил, много промахивался.
В следующих двух раундах Кличко был активнее, но нанести акцентированный удар ему не удавалось. Шанс одержать победу был упущен, Джошуа выстоял.

Решающим стал 11-й раунд, в котором Джошуа дважды отправил Кличко в нокдаун. В ближнем бою Джошуа поймал Кличко мощным правым апперкотом. Владимир поднялся, но спустя несколько секунд упал снова. Очередная попытка продолжить встречу не удалась. Для Джошуа добить Кличко было уже делом техники. Рефери остановил поединок. В итоге победа британца – ТКО 11.
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