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Уайлдер призывает Кличко: Не позволяй кому-либо забрать твое

Уайлдер призывает Кличко: Не позволяй кому-либо забрать твое

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (37-0, 33 КО) считает, что для победы над британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) украинскому экс-доминатору дивизиона Владимиру Кличко (64-4, 53 КО) нужно, по меньшей мере, вспомнить об ударах, а не выходить в ринг с настроем, который был у него в поединке против Тайсона Фьюри.

«Вот реально, Кличко проиграл тот бой не потому, что не мог противостоять Тайсону Фьюри или что-то в этом роде... Он уступил, потому что не выбрасывал эти чёртовы удары», — цитирует Деонтея BoxingScene.

Чтобы победить британца, ветерану всего лишь нужно драться, считает Уайлдер, а не ходить по рингу без ударов, как было 28 ноября 2015 года.

«Нужно выходить и драться. Ты же чемпион. Не надо париться насчёт того, что противник может быть крупнее тебя, перевесить тебя или достать тебя ударом. Вообще об этом не задумывайся. Иди в ринг и защищай свой титул, потому что ты король. Не позволяй кому-либо забрать твоё».

Деонтей считает, что Кличко своими хорошими манерами и позитивным настроем позволил фанам и даже бойцам начать думать, что «а, всё, он сдал».

«Для того, чтобы быть хорошим, есть время и место. Но нельзя быть таким всегда. Когда ты всегда слишком хороший, в тебе начинают сомневаться. Порой нужно взять и показать, что "я всё ещё тот самый монстр и зверюга". Что ты всё ещё тот лев, который сожрёт тебя с потрохами, как представится шанс. Такой настрой Кличко должен продемонстрировать противнику», — подытожил Уайлдер.

Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.
По материалам: vringe.com
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