Виталий Кличко: Второго шанса у Владимира уже не будет

41-летний экс-чемпион мира в супертяжёлом весе украинец



«Владимир сейчас сфокусирован только на предстоящем бое, потому что знает, что от этого напрямую зависит его будущее и его карьера, – отметил Виталий. – Пришло время подумать о том, чтобы или завершить выступления, или продолжить карьеру. Владимир знает, что должен доминировать (в ринге). Не выжидать, а действовать. Я много раз с ним разговаривал, и он прекрасно понимает, что иного пути нет. Его будущее зависит только от него.



У Джошуа даже в случае поражения будет предостаточно пространства для манёвра, потому что он ещё молод, и у него ещё будет возможность стать чемпионом мира. У Владимира же второго шанса не будет. Именно поэтому мы ждём от него предельной концентрации и, конечно, хорошего результата».



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

41-летний экс-чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) понимает всю важность предстоящего поединка против британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и отдаёт себе отчёт, что только от него зависит его будущее в боксе. Об этом в интервью Sky Sports рассказал старший брат Владимира, также экс-чемпион мира Виталий Кличко.«Владимир сейчас сфокусирован только на предстоящем бое, потому что знает, что от этого напрямую зависит его будущее и его карьера, – отметил Виталий. – Пришло время подумать о том, чтобы или завершить выступления, или продолжить карьеру. Владимир знает, что должен доминировать (в ринге). Не выжидать, а действовать. Я много раз с ним разговаривал, и он прекрасно понимает, что иного пути нет. Его будущее зависит только от него.У Джошуа даже в случае поражения будет предостаточно пространства для манёвра, потому что он ещё молод, и у него ещё будет возможность стать чемпионом мира. У Владимира же второго шанса не будет. Именно поэтому мы ждём от него предельной концентрации и, конечно, хорошего результата».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.