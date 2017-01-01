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Иван Голуб: Хочется победы Кличко, но отдам небольшое предпочтение Джошуа
Иван Голуб: Хочется победы Кличко, но отдам небольшое предпочтение ДжошуаУкраинский полусредневес Иван Голуб поделился мнением о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).

Голуб отмечает, что у британца ещё не было соперников подобного уровня, но всё же отдаёт небольшое предпочтение его молодости и атлетизму.

«Я думаю, что тактика Владимира будет такова, что он будет стараться использовать переднюю руку и ждать соперника, – предположил Иван. – Думаю, первая половина боя пройдёт без риска с обеих сторон. Одна ошибка может привести к фатальному исходу, оба обладают нокаутирующими ударами с двух рук.

Джошуа – это атлет, физический монстр. Думаю, он будет задавать темп боя и стараться  работать комбинациями на средней дистанции, где он себя чувствует намного комфортнее Кличко.

Очень хочется победы Владимира. Но я всё же отдам небольшое предпочтение Джошуа из-за молодости и атлетизма, хотя у него не было соперников и близко такого уровня. Думаю, 55 на 45 в пользу Джошуа, но хочу ошибиться и увидеть победу Владимира нокаутом».

Напомним, поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.
По материалам: vringe.com
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