Джошуа: Бой с Фьюри стал бы самым большим в моей карьере

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) считает, что его поединок против соотечественника



«Думаю, бой против Тайсона Фьюри стал бы самым большим моим боем, – цитирует Джошуа Boxingscene. – Но я не могу ничего сказать о его планах. Я-то никуда не денусь и буду оставаться на своём месте. Если бы это зависело от меня, наш поединок случился бы уже этим летом. Я на самом деле планировал большой бой с Тайсоном Фьюри, но у него были другие планы, и мне пришлось принять это как должное. Когда он вернётся, я уверен, что я по-прежнему буду здесь. Хочу ли я его возвращения? Безусловно».



Напомним, поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) считает, что его поединок против соотечественника Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) стал бы более крупным событием, чем предстоящий бой с украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО). Однако, в связи с тем, что Тайсон погряз в проблемах личного характера, Энтони ничего не остаётся, как лишь надеяться на возвращение скандалиста.«Думаю, бой против Тайсона Фьюри стал бы самым большим моим боем, – цитирует Джошуа Boxingscene. – Но я не могу ничего сказать о его планах. Я-то никуда не денусь и буду оставаться на своём месте. Если бы это зависело от меня, наш поединок случился бы уже этим летом. Я на самом деле планировал большой бой с Тайсоном Фьюри, но у него были другие планы, и мне пришлось принять это как должное. Когда он вернётся, я уверен, что я по-прежнему буду здесь. Хочу ли я его возвращения? Безусловно».Напомним, поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.