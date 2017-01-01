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Уайлдер: В тренировочный лагерь Кличко поехал бы даже бесплатно
Уайлдер: В тренировочный лагерь Кличко поехал бы даже бесплатноЧемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО), рассказал о времени проведённом в тренировочном лагере бывшего чемпиона мира Владимира Кличко (64-4, 53 КО), заявив, что готов принимать в нём участие даже бесплатно.

«Я попал в тренировочный лагерь Кличко несколько лет назад, когда он готовился к поединку с Мариушем Вахом, — приводит слова Уайлдера Sky Sports. - Мне позвонили, и я приехал. Через пару недель у меня должен был быть поединок с Прайсом, но я даже не задумывался об этом.

У украинца в лагере отличные условия и отличные люди. Я многому научился там и получал удовольствие от проведённого времени. Я был там главным спарринг-партнёром Кличко, мы провели более 50 раундов, мы боксировали так часто, что мне казалось, будто я там единственный спарринг-партнёр.

Владимир выкладывается на тренировках на 110%, он никогда не делает работу вполсилы. Тренируясь с ним, я получил огромный опыт и научился многому, это помогало мне на протяжении всей карьеры и придало мне уверенности. В тренировочный лагерь Владимира я бы приехал даже бесплатно».
По материалам: Чемпионат.com
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