Джошуа может лишиться титула IBF — промоутер

В случае победы над



Напомним, что конце позапрошлого года IBF уже освободила титул в супертяжёлой категории, после того как



«Есть вероятность, что Энтони придётся отказаться от одного из титулов, если нам не удастся договориться (с организацией), – отмечает промоутер британца Эдди Хирн. – Я не особо зацикливаюсь на поясах, хоть и хотел бы, чтобы у Джошуа были они все. Но как в своё время выяснил Тайсон Фьюри, это не слишком-то и возможно.



С Энтони может случиться то же, что и с Фьюри, который отказался от обязательной защиты и потерял пояс. Не похоже, чтобы из этого правила были исключения. Что ж, если так, мы примем наилучшее для нас решение на будущее».



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

В случае победы над Владимиром Кличко (64-4, 53 КО), британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) может лишиться титула чемпиона мира по версии IBF. Дело в том, что организация настаивает на защите чемпиона против обязательного претендента из Болгарии Кубрата Пулева (24-1, 13 КО), однако Энтони и его команда предпочитают смотреть в сторону объединительного поединка против одного из чемпионов по другим престижным версиям.Напомним, что конце позапрошлого года IBF уже освободила титул в супертяжёлой категории, после того как Тайсон Фьюри отказался проводить защиту против Вячеслава Глазкова. В итоге вакантное звание завоевал Чарльз Мартин, а уже у него регалию отобрал Джошуа.«Есть вероятность, что Энтони придётся отказаться от одного из титулов, если нам не удастся договориться (с организацией), – отмечает промоутер британца Эдди Хирн. – Я не особо зацикливаюсь на поясах, хоть и хотел бы, чтобы у Джошуа были они все. Но как в своё время выяснил Тайсон Фьюри, это не слишком-то и возможно.С Энтони может случиться то же, что и с Фьюри, который отказался от обязательной защиты и потерял пояс. Не похоже, чтобы из этого правила были исключения. Что ж, если так, мы примем наилучшее для нас решение на будущее».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.