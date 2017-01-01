Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)





Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе 27-летний британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) продолжает подготовку к поединку против экс-чемпиона мира 41-летнего украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО).Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.



