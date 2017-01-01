Ковалев: Я заберу у Уорда то, что по праву принадлежит мне

17 июня на ринге Mandalay Bay в Лас-Вегасе состоится матч-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО) и американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО). На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет американец.

Их первый поединок состоялся в ноябре 2016 года и завершился победой Уорда единогласным решением судей.



В интервью



«Я рад, что эта эпопея наконец завершилась подписанием контракта на бой, - отметил Ковалев. - Осталось только увидеть моего соперника в ринге. Уорд убегал от этого поединка как мог — не удивлюсь, если он и дальше продолжит это делать. За пару недель до боя, к примеру, объявит о травме… Он прекрасно понимает, что не заслуживает права обладать поясами, которые достались ему случайно. Это — мои пояса, и 17 июня я выйду на ринг и заберу у него то, что по праву принадлежит мне.



— Представители американца заявляли, что он способен нокаутировать вас…

— Серьезно? У нас в Челябинске ребята на улице бьют сильнее, чем он. Неужели кто-то еще не понимает — победа досталась ему случайно. Достаточно вспомнить реакцию зала, когда Уорда объявили победителем. Зрителя не обманешь…



— Какие выводы вы сделали из вашего первого боя?

— Вывод один: не доводить поединок до судейского решения. Буду драться раунд за раундом, пока соперник не упадет на настил ринга. Я заберу у него свои чемпионские пояса и докажу всему миру, что являюсь сильнейшим боксером в нашей весовой категории.



— У вас нет некоторой недооценки своего противника?

— Нет. Более того, я переоценил его способности. Сейчас я знаю, что он представляет собой как боксер, так что теперь у него нет ни одного шанса.



— Тренер Уорда заявил, что вы сдали из-за злоупотребления алкоголем...

— Команда моего соперника очень любит много говорить. У нас же принято доказывать свои слова делом. Что касается заявлений по поводу алкоголя, то скажу лишь, что смогу победить Уорда даже пьяным.



— Как проходили переговоры о проведении реванша?

— Есть контракт, который предусматривает определенные обязательства. В нашем случае в договоре был пункт об обязательном реванше. Так что единственным вариантом для Андре уйти от боя было завершение карьеры. Кстати, об этом он тоже говорил... У меня отличная команда менеджеров, которым я всецело доверяю. А моя работа — выходить на ринг и сражаться. Реванш все расставит на свои места. 17 июня на ринге Mandalay Bay в Лас-Вегасе состоится матч-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО) и американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО). На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет американец.Их первый поединок состоялся в ноябре 2016 года и завершился победой Уорда единогласным решением судей.В интервью «Известиям» Сергей Ковалев признался, что уверен в своих силах как никогда и на этот раз сделает всё, чтобы нокаутировать Уорда.«Я рад, что эта эпопея наконец завершилась подписанием контракта на бой, - отметил Ковалев. - Осталось только увидеть моего соперника в ринге. Уорд убегал от этого поединка как мог — не удивлюсь, если он и дальше продолжит это делать. За пару недель до боя, к примеру, объявит о травме… Он прекрасно понимает, что не заслуживает права обладать поясами, которые достались ему случайно. Это — мои пояса, и 17 июня я выйду на ринг и заберу у него то, что по праву принадлежит мне.— Серьезно? У нас в Челябинске ребята на улице бьют сильнее, чем он. Неужели кто-то еще не понимает — победа досталась ему случайно. Достаточно вспомнить реакцию зала, когда Уорда объявили победителем. Зрителя не обманешь…— Вывод один: не доводить поединок до судейского решения. Буду драться раунд за раундом, пока соперник не упадет на настил ринга. Я заберу у него свои чемпионские пояса и докажу всему миру, что являюсь сильнейшим боксером в нашей весовой категории.— Нет. Более того, я переоценил его способности. Сейчас я знаю, что он представляет собой как боксер, так что теперь у него нет ни одного шанса.— Команда моего соперника очень любит много говорить. У нас же принято доказывать свои слова делом. Что касается заявлений по поводу алкоголя, то скажу лишь, что смогу победить Уорда даже пьяным.— Есть контракт, который предусматривает определенные обязательства. В нашем случае в договоре был пункт об обязательном реванше. Так что единственным вариантом для Андре уйти от боя было завершение карьеры. Кстати, об этом он тоже говорил... У меня отличная команда менеджеров, которым я всецело доверяю. А моя работа — выходить на ринг и сражаться. Реванш все расставит на свои места.