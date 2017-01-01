Джошуа: Попытаюсь выставить Кличко новичком

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19:11 Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото) 228 | Бокс / Фото

18:48 Монте-Карло. Джокович стартовал с победы в трех сетах над Симоном 167 | Теннис

18:18 Состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо 175 | Единоборства

18:00 ЧЕ по шахматам. Сестры Музычук и Наталья Жукова отстают на пол очка от квартета лидеров 174 | Шахматы

16:59 Денис Молчанов зачехлил ракетку в первом круге на челленджере в Китае 190 | Теннис

16:35 Цонга не смог пробиться в 1/8 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло 190 | Теннис

16:06 Формула-1. Владелец команды Force India арестован в Лондоне 184 | Формула-1

16:00 Ковалев начнет подготовку к бою-реваншу с Уордом 29 апреля в Калифорнии 191 | Бокс

15:35 Кенийцы Кируи и Киплагат – победители Бостонского марафона 172 | Легкая атлетика