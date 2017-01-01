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Джошуа: Быть миллионером — хорошо, но моя цель — стать миллиардером

Джошуа: Быть миллионером — хорошо, но моя цель — стать миллиардером

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) заявил, что его целью является стать миллиардером, потому что миллионер — это слишком просто.

«Когда я начинал, моя цель была стать мультимиллионером. Но сейчас полно обычных людей, дедушек и бабушек, которые получают миллионы только за авторские права. Так что моей новой целью является стать миллиардером», — приводит слова Джошуа GQ. - Быть миллионером — хорошо, но нужно ставить планку выше. Я получу £ 10 млн за следующий бой, и моя следующая цель — удесятерить эту сумму. А когда я заработаю £ 100-150 млн, почему бы не замахнуться на миллиард? Я знаю миллиардеров, которые сами заработали свои деньги. Это трудно, но возможно».

Напомним, 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли» состоится бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа. На кону поединка будут стоять вакантные титулы по версиям WBA Super и IBO в супертяжелом весе, а также IBF, которым владеет Джошуа.
По материалам: Чемпионат.com
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