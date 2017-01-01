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Тайсон Фьюри: Жду досрочной победы Владимира, он лучший боксер, чем Джошуа

Тайсон Фьюри: Жду досрочной победы Владимира, он лучший боксер, чем Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что не сомневается в досрочной победе Владимира Кличко (64-4, 53 КО) над Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) в запланированном на 29 апреля поединке.

Тайсон Фьюри, сенсационно победивший Владимира Кличко в ноябре 2015-го и с тех пор не выходивший в ринг и потерявший свои титулы из-за проблем вне спорта, повторил свой прогноз, который он дал в феврале, на бой украинца с Энтони Джошуа. «Цыганский Король», посетивший фитнесс-конференцию в Кельне, не сомневается в победе Владимира, причем, по его мнению, Кличко выиграет нокаутом. «Жду досрочной победы Владимира. Он просто лучший боксер, чем Джошуа», — цитирует британца spox.com.
 
Рассказал Фьюри и о своих планах относительно возвращения в профессиональный бокс. Британец, который ранее утверждал, что проведет свой следующий поединок 27 мая, в этот раз не был столь категоричен. «Вы снова увидите меня в ринге, возможно, это произойдет в конце года».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей.
По материалам: klitschko-brothers
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