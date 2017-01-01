Уайлдер: По сравнению с Джошуа я в другой лиге

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) считает, что находится на более высоком уровне, чем чемпион IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).«Я определенно чувствую, что на уровень выше Джошуа. Я нахожусь в этой игре какое-то время, я очень опытен. Думаю, я видел все стили, которые нужно было видеть. И это позволяет мне настраиваться нужным образом и делать в ринге свое дело. Я определенно чувствую, что нахожусь в другой лиге, если сравнивать нас двоих», — цитирует Уайлдера BoxingScene.Если взять Джошуа, Кличко и Паркера, то люди считают, что из этих троих мой бой с Джошуа будет самым захватывающим, и я с этим согласен».