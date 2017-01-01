Уайлдер: По сравнению с Джошуа я в другой лиге

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) считает, что находится на более высоком уровне, чем чемпион IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).
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