Виталий Кличко: Опыт Владимира победит молодой напор Джошуа

Почетный чемпион мира WBC в супертяжелой весовой категории Виталий Кличко считает, что его брату(64-4, 53 KO) за счет опыта удастся победить чемпиона IBF(18-0, 18 КО).«Сейчас успешно завершилась первая стадия подготовки Владимира к бою с Джошуа. Он уже уезжает из Киева в тренировочный лагерь в Австрию, а за неделю до боя отправится в Лондон.В Австрии Владимир будет проходить специальную подготовку. Над физическими кондициями и выносливостью уже поработали, теперь же основной задачей будет работа в спаррингах. Приедет много спарринг-партнеров, у которых такой же стиль ведения боя, как у Джошуа.Бой будет очень интересным. Джошуа, как и Владимир, является олимпийским чемпионом, он на 13 лет младше Владимира и все свои бои он выиграл нокаутом. Это будет сложное задание для Владимира. Также хотелось бы напомнить, что несколько лет назад Джошуа был спарринг-партнером Владимира, но прошло время и он провел много боев. Эксперты не могут определить, кто будет доминировать на ринге — у каждого боксера шансы 50/50. Все зависит от бойцов.Все билеты на бой, который пройдёт на стадионе «Уэмбли», были раскуплены за день, — болельщики ждут один из лучших боев в этом году. Будем ждать боя и держать кулаки за Владимира. Уверен, что он сможет доказать — опыт победит молодой напор Джошуа. Будем надеяться, что 29 апреля после победы Владимира гимн Украины будет играть не только в Лондоне, а по всему миру».Напомним, на кону боя Кличко – Джошуа будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.