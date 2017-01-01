Молина: 29 апреля Кличко официально передаст свои полномочия Джошуа

Эрик Молина (25-4, 19 КО), дважды претендовавший на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе, дал свой прогноз на бой между Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и



«Джошуа – великий чемпион, и лично я не вижу для него много достойных соперников, он очень силён. С каждым боем он становится больше, сильнее, быстрее и лучше. Я не хочу высказываться неуважительно в адрес Владимира Кличко, но в день боя он официально передаст свои полномочия Джошуа.



Если Энтони победит украинца, а я верю, что он может это сделать, для него останется лишь одно препятствие – Деонтей Уайлдер. Может быть, ещё



В течение последних двух лет Эрик Молина дважды оспаривал чемпионский титул. В 2015-м он был нокаутирован Деонтеем Уайлдером, а в своём предыдущем бою, состоявшемся 10 декабря, он снова был бит, уступив нокаутом Энтони Джошуа.



Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.



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Эрик Молина (25-4, 19 КО), дважды претендовавший на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе, дал свой прогноз на бой между Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).«Джошуа – великий чемпион, и лично я не вижу для него много достойных соперников, он очень силён. С каждым боем он становится больше, сильнее, быстрее и лучше. Я не хочу высказываться неуважительно в адрес Владимира Кличко, но в день боя он официально передаст свои полномочия Джошуа.Если Энтони победит украинца, а я верю, что он может это сделать, для него останется лишь одно препятствие – Деонтей Уайлдер. Может быть, ещё Тайсон Фьюри , но никого больше», — рассказал Молина в интервью SkySports.В течение последних двух лет Эрик Молина дважды оспаривал чемпионский титул. В 2015-м он был нокаутирован Деонтеем Уайлдером, а в своём предыдущем бою, состоявшемся 10 декабря, он снова был бит, уступив нокаутом Энтони Джошуа.Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.