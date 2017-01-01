Молина: 29 апреля Кличко официально передаст свои полномочия Джошуа

Эрик Молина (25-4, 19 КО), дважды претендовавший на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе, дал свой прогноз на бой между Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).
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