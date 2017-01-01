Фроч: Хэй сказал мне, что вернется и хочет реванша с Беллью

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях



«Не думаю, что это конец для него, - сказал Фроч Sky Sports. - Я говорил с ним после операции, его сухожилие починили, и он твёрдо уверен, что вернется, хочет драться снова. И в первую очередь он хочет реванша с Беллью. Он сказал мне, что завоюет чемпионский титул в супертяжелом весе. Но сперва хочет сразиться с Беллью».



Читайте также. Хэй: Пункта о реванше у нас с Беллью не было, так что сейчас я на его милости Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) не намерен завершать карьеру после поражения от Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) и травмы ахиллова сухожилия. Об этом 36-летний боксер рассказал экс-чемпиону второй средней категории Карлу Фрочу.«Не думаю, что это конец для него, - сказал Фроч Sky Sports. - Я говорил с ним после операции, его сухожилие починили, и он твёрдо уверен, что вернется, хочет драться снова. И в первую очередь он хочет реванша с Беллью. Он сказал мне, что завоюет чемпионский титул в супертяжелом весе. Но сперва хочет сразиться с Беллью».