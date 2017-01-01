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Промоутер Беллью хочет привезти в Британию Уайлдера или Паркера

Промоутер Беллью хочет привезти в Британию Уайлдера или Паркера. Фото boxingscene.com

Промоутер Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) Эдди Хирн заявил, что его подопечный после победы над Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) собирается остаться в супертяжелой категории, чтобы сразиться с одним из действующих чемпионов мира – Деонтеем Уайдером или Джозефом Паркером, которые владеют титулами WBC и WBO соответственно.

«Он только что побил одного из лучшего супертяжей в мире, так что бы вы сделали на его месте: вернулись в крузервейт или сразились с Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером? – спрашивает Хирн. – Я думаю, мы можем привезти Уайлдера или Паркера в Британию. Прошедший бой сделал отменные цифры, они больше нигде не заработают таких денег. Тони побил одного из лучших супертяжей современности и убежден, что заслужил свой шанс (на титульный поединок)».

Напомним, 4 марта в Лондоне (Англия) на О2 Arena Тони Беллью одержал победу над Дэвидом Хэем техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой проходил в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).
По материалам: vringe.com
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