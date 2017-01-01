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Усик: Очень рад, что буду боксировать в одном шоу с Ломаченко и Гвоздиком

Усик: Очень рад, что буду боксировать в одном шоу вместе с Ломаченко и Гвоздиком

8 апреля на арене MGM National Harbor в Оксон Хилле (Мэриленд, США) чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (11-0-0, 10 КО) проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО), сообщает пресс-служба K2 Promotions Ukraine.

Бой состоится в рамках большого боксерского шоу, центральным поединком которого станет встреча чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) с американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО).

Также в этот вечер в ринг выйдет и еще один представитель легендарной украинской олимпийской команды – владеющий титулом NABF в полутяжелом весе Александр Гвоздик (12-0, 10 КО), соперником которого станет кубинец Юниэски Гонсалес (18-2, 14 КО). Все поединки украинцев телеканал HBO будет транслировать в прямом эфире.

Сопернику Усика 28 лет, живет и тренируется в США. Боксирует в стойке правши. В его активе 12 побед, 8 из которых досрочно. Также, как и Александр, Хантер был участником Олимпийских игр в Лондоне. Предыдущий бой американец провел в мае прошлого года против соотечественника Айзея Томаса (15-1-0, 6 КО), одержал победу единогласным решением судей и стал обладателем титула WBO NABO в полутяжелом весе. В рейтинге WBO Хантер занимает девятую позицию в своем дивизионе.

Напомним, в декабре 2016 года Александр Усик провел успешную защиту титула в поединке с Табисо Мчуну, нокаутировав африканца в девятом раунде. К поединку с Хантером Александр готовится в Калифорнии под руководством Анатолия Ломаченко.

«Очень рад, что буду боксировать в одном боксерском шоу вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком. Мы мечтали об этом, когда еще были любителями и боксировали в олимпийской сборной-2012, - отметил Александр Усик. - Хочу поблагодарить моих промоутеров Виталия и Владимира Кличко, Александра Красюка, Тома Леффлера, моего менеджера Эгиса Климаса, канал HBO, Боба Арума и Top Rank за то, что я имею возможность боксировать в программе этого вечера.  

Майкл Хантер - жесткий соперник, не знающий поражений, поэтому я уверен, что бой будет очень конкурентным для меня и зрелищным для болельщиков, которые придут нас поддержать в зале, и тех, кто будет смотреть его на HBO».
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