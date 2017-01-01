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Уайлдер: Я хочу заполучить все титулы к концу года

Уайлдер: Я хочу заполучить все титулы к концу года

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) заявил, что после боя с Джеральдом Вашингтоном (18-0-1, 12 КО) он хочет провести два подряд боя с другими чемпионами - сначала с Джозефом Паркером, а потом с победителем боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

«Я хочу заполучить все титулы к концу года. Мой план таков: когда я выиграю этот бой (против Вашингтона), я хочу сразиться з Джозефом Паркером, а когда я заполучу его титул WBO, в конце года хочу объединить все пояса в поединке с победителем боя Джошуа - Кличко. Победитель получит все. Его будут называть самым крутым человеком на планете», - сказал Деонтей Уайлдер.

Напомним, 25 февраля Деонтей выйдет в ринг, чтобы провести добровольную защиту против непобежденного соотечественника Джеральда Вашингтона (18-0-1, 12 КО).
По материалам: Boxingnews
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