Деонтей Уайлдер: Я могу вынести Джошуа

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) подтвердил, что его главная цель – стать абсолютным чемпионом мира. Наиболее желательный для него оппонент – победитель пары Владимир Кличко – Энтони Джошуа.
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