Усик о расставании с Баширом: Ничего личного, только работа

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик (11-0-0, 10 КО) прокомментировал изменения в своей команде.
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16:45 Мартен Фуркад – чемпион мира в гонке преследования; Пидручный – 14-й 332 | Биатлон / Главные новости спорта
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