Усик о расставании с Баширом: Ничего личного, только работа

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец

Накануне стало известно, что Усик прекратил сотрудничество с Джеймсом Али Баширом, с которым работал с начала своей карьеры на профессиональном ринге. Новым наставником Усика будет Анатолий Ломаченко, отец и тренер чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко.



«Башир — очень хороший человек и тренер, - приводит слова Усика пресс-служба K2 Promotions Ukraine. - У него есть свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время, ничего личного, только работа. Я думаю, что мы будем дальше общаться, как и общались».



Под началом Башира, который также является вторым тренером экс-чемпиона мира украинца

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик (11-0-0, 10 КО) прокомментировал изменения в своей команде.Накануне стало известно, что Усик прекратил сотрудничество с Джеймсом Али Баширом, с которым работал с начала своей карьеры на профессиональном ринге. Новым наставником Усика будет Анатолий Ломаченко, отец и тренер чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко.«Башир — очень хороший человек и тренер, - приводит слова Усика пресс-служба K2 Promotions Ukraine. - У него есть свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время, ничего личного, только работа. Я думаю, что мы будем дальше общаться, как и общались».Под началом Башира, который также является вторым тренером экс-чемпиона мира украинца Владимира Кличко , Усик тренировался с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11 боев на профи-ринге, в том числе и два чемпионских.