В США началось судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером

Судебное разбирательство между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером началось во вторник в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк.На данном этапе присяжные рассматривают в рамках одного дела как претензии Уайлдера к Поветкину, так и ответный иск, поданный российским спортсменом.В мае 2016 года должен был состояться бой между боксерами, но он был отменен из-за обнаружения мельдония в анализах россиянина. Американский боец требует 5 миллионов долларов с российской стороны за нарушение условий проведения боя. Примерно столько Уайлдер должен был получить за участие в поединке.Представители Поветкина подали ответный иск к американской стороне. Уайлдеру и DiBella Entertainment Inc были предъявлены обвинения в распространении порочащих Поветкина сведений, а также в срыве боя между боксерами. Российская сторона требует от американца выплаты $34,5 млн. В эту сумму входит компенсация за вред, нанесенный репутации россиянина путем распространения не соответствующих действительности сведений, за моральный ущерб, а также убытки за срыв боя.«Мы сейчас находимся на первом этапе. Решаем очень важный и в чем-то определяющий вопрос. От ответа зависит очень многое в этом деле», - сказал старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина. Как отметил адвокат, жюри будет размышлять над своим вердиктом столько, сколько посчитает нужным. «Они неограниченны в сроках вынесения решения», - констатировал он.Карпенко предположил, что суд присяжных, вероятно, закончится уже на этой неделе, однако точка во всем разбирательстве поставлена не будет. Жюри не будет решать, нарушили ли стороны заключенный перед боем контракт и какую финансовую ответственность они несут. Ответить на указанные вопросы впоследствии предстоит судье на следующем этапе процесса. Адвокат не исключил, что вынесение окончательного решения может растянуться на месяцы.