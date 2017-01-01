Уайлдер: Эмоции говорят, что выиграет Джошуа, но разум за Кличко

Обладатель пояса WBC и бывший спарринг-партнер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе



«Эмоции говорят, что выиграет Джошуа, но разум всегда за Кличко, — рассказал он в эфире On The Ropes Boxing Radio. — Владимира нельзя списывать со счетов. Я не думаю, что у Энтони достаточно опыта и правильных тренировок.



Нет, не говорю, что Джошуа проиграет из-за этого, однако, когда ты боксируешь против соперников определенного уровня, а затем выходишь на того, что намного лучше, кто однажды был доминатором дивизиона... Это огромный скачок», — считает Деонтей.



По словам Уайлдера, когда он спарринговал с Кличко, то узнал, «насколько соревновательный» и азартный Владимир.



«Если ты поднажмешь и идешь на него, он делает то же самое, только сильнее. В ринге с ним все решает вопрос силы воли и то, кто больше хочет победить. У Кличко есть изъяны, но они есть у каждого из нас. Поглядим, сумеет ли Джошуа воспользоваться слабыми сторонами противника», — подытожил Уайлдер.



Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.



Читайте также. Льюис: Будь Стюард жив, Кличко бы все еще был чемпионом Обладатель пояса WBC и бывший спарринг-партнер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко (64-4, 53 КО) американец Деонтей Уайлдер выразил мысль, что, скорее всего, украинец победит британского чемпиона IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).«Эмоции говорят, что выиграет Джошуа, но разум всегда за Кличко, — рассказал он в эфире On The Ropes Boxing Radio. — Владимира нельзя списывать со счетов. Я не думаю, что у Энтони достаточно опыта и правильных тренировок.Нет, не говорю, что Джошуа проиграет из-за этого, однако, когда ты боксируешь против соперников определенного уровня, а затем выходишь на того, что намного лучше, кто однажды был доминатором дивизиона... Это огромный скачок», — считает Деонтей.По словам Уайлдера, когда он спарринговал с Кличко, то узнал, «насколько соревновательный» и азартный Владимир.«Если ты поднажмешь и идешь на него, он делает то же самое, только сильнее. В ринге с ним все решает вопрос силы воли и то, кто больше хочет победить. У Кличко есть изъяны, но они есть у каждого из нас. Поглядим, сумеет ли Джошуа воспользоваться слабыми сторонами противника», — подытожил Уайлдер.Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.