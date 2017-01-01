Уайлдер: Эмоции говорят, что выиграет Джошуа, но разум за Кличко

Обладатель пояса WBC и бывший спарринг-партнер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко (64-4, 53 КО) американец Деонтей Уайлдер выразил мысль, что, скорее всего, украинец победит британского чемпиона IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).
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