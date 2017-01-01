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Тайсон Фьюри: Кличко нокаутирует Джошуа

Тайсон Фьюри: Кличко нокаутирует Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри на своей странице в Твиттере дал прогноз на поединки, которые состоятся весной 2017 года.

По мнению Фьюри, Владимир Кличко нокаутирует чемпиона IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Тони Беллью досрочно победит Дэвида Хэя, а Хьюи Фьюри одолеет чемпиона WBO Джозефа Паркера по решению судей.

Напомним, поединок Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, там же пройдет бой между Беллью и Хэем, только 4 марта. Хьюи Фьюри и Джозеф Паркер будут боксировать 1 апреля в Новой Зеландии.
По материалам: Чемпионат.com
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