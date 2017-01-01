Бризил готов драться с Уайлдером

Американский супертяжеловес Доминик Бризил (17-1, 15 КО) выразил готовность выйти в ринг против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО), который ищет себе соперника на 25 февраля, вместо провалившего допинг-тест поляка Анджея Вавжика (33-1, 19 КО).«Уайлдер - чемпион, и он «банкует». Но могу заверить, что я готов драться с ним 25 февраля. Поединок с Уайлдером - это моя цель, и чем быстрее, тем лучше», - сказал Доминик Бризил.Напомним, что у Доминика Бризила на 25 февраля запланирован бой с поляком нигерийского происхождения Изуагбе Угонохом (17-0, 14 КО), как раз в андеркарте боя Деонтея Уайлдера.