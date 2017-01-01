Джошуа: Побью Кличко и отправлюсь в Америку

29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне ожидается аншлаг: около 90 тыс. зрителей придут понаблюдать за тем, как молодой чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) отправит в нокаут украинского ветерана



После возможного триумфа весной Джошуа собирается ехать за океан и «продаваться» на тамошнем медиарынке.



«Скрещу пальцы на будущую победу в бою с Кличко, после которой можно будет отправиться в Америку, чтобы драться с бойцами вроде Уайлдера, — рассказал Sky Sports британец. — Деонтей неплохо так идет в Штатах, он теперь на моем радаре. Давно за ним слежу: он очень талантливый и зрелищный. Уайлдер поздно пришел в этот спорт, но сумел завоевать свою нишу».



По словам Энтони, мировая Мекка бокса — в США, и его команда всеми силами старается заполучить поддержку тамошних фанов.



«Скоро я туда поеду в ходе раскрутки поединка против Кличко, так что оценю интерес. Хочу известности и жить ради славных побед. Мы все делаем для этого и отказываться от крупных боев не намерены», — заключил Джошуа.



Напомним, на кону поединка Кличко – Джошуа будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF. 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне ожидается аншлаг: около 90 тыс. зрителей придут понаблюдать за тем, как молодой чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) отправит в нокаут украинского ветерана Владимира Кличко (64-4, 53 КО) или отправится туда собственной персоной. Либо боксеры проведут в ринге все 12 раундов.После возможного триумфа весной Джошуа собирается ехать за океан и «продаваться» на тамошнем медиарынке.«Скрещу пальцы на будущую победу в бою с Кличко, после которой можно будет отправиться в Америку, чтобы драться с бойцами вроде Уайлдера, — рассказал Sky Sports британец. — Деонтей неплохо так идет в Штатах, он теперь на моем радаре. Давно за ним слежу: он очень талантливый и зрелищный. Уайлдер поздно пришел в этот спорт, но сумел завоевать свою нишу».По словам Энтони, мировая Мекка бокса — в США, и его команда всеми силами старается заполучить поддержку тамошних фанов.«Скоро я туда поеду в ходе раскрутки поединка против Кличко, так что оценю интерес. Хочу известности и жить ради славных побед. Мы все делаем для этого и отказываться от крупных боев не намерены», — заключил Джошуа.Напомним, на кону поединка Кличко – Джошуа будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF.