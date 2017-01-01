Тренер Кличко: Владимир шокирует всех в бою с Джошуа

Второй тренер



- Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности. Энтони Джошуа - большой, молодой, сильный, активный боец с очень сильным ударом. Это будет боище! Джошуа ждет очень серьезный бой. В ринге сойдутся два больших, хорошо подготовленных панчера. Кто-то будет нокаутирован!



- У кого быстрее руки?

- Думаю, все-таки у Владимира.



- У кого лучше джеб?

- У Владимира!



- У кого лучше работа ног?

- У Владимира!



- У кого выше боксерский IQ?

- Думаю, у Владимира.



- У кого лучше подбородок?

- Вот это вопрос. Мы еще не знаем, насколько крепкий подбородок у Джошуа. Но у Владимира подбородок вовсе не слабый, как некоторые говорят. Сэм Питер трижды отправлял его в нокдаун, а Владимир каждый раз поднимался и выиграл бой. А Питер - это один из самых сильных панчеров в супертяжелом дивизионе за последние 15-20 лет.



- Ваш месседж тем, кто не верит во Владимира?

- Владимир Кличко шокирует всех! Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным. Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию.



Напомним, бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка титулы WBA Super, IBO и IBF. Второй тренер Владимира Кличко (64-4, 53 КО) Джеймс Али Башир в интервью Инграму Джонсу пообещал, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) бой с украинским ветераном точно не будет легкой прогулкой.- Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности. Энтони Джошуа - большой, молодой, сильный, активный боец с очень сильным ударом. Это будет боище! Джошуа ждет очень серьезный бой. В ринге сойдутся два больших, хорошо подготовленных панчера. Кто-то будет нокаутирован!- Думаю, все-таки у Владимира.- У Владимира!- У Владимира!- Думаю, у Владимира.- Вот это вопрос. Мы еще не знаем, насколько крепкий подбородок у Джошуа. Но у Владимира подбородок вовсе не слабый, как некоторые говорят. Сэм Питер трижды отправлял его в нокдаун, а Владимир каждый раз поднимался и выиграл бой. А Питер - это один из самых сильных панчеров в супертяжелом дивизионе за последние 15-20 лет.- Владимир Кличко шокирует всех! Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным. Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию.Напомним, бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка титулы WBA Super, IBO и IBF.

По материалам: Boxing News