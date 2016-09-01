Промоутер Джошуа: Шансы Энтони в бою с Кличко - 50 на 50

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе 27-летнего британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) Эдди Хирн считает, что бой с легендарным 40-летним украинцем



«Бой с Кличко будет очень сложным, по моему мнению, - приводи слова Хирна Boxing Scene. - Люди говорят, что Энтони большой фаворит, но он будет драться с Кличко! Фьюри - это не Джошуа. У него неудобный, нестандартный стиль. Джошуа будет находиться перед Кличко и наносить удары. Я думаю, что шансы в этом бою - 50 на 50».



Напомним, побединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на стадионе Wembley в Лондоне. На кону боя будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF (3-я защита Джошуа)

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе 27-летнего британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) Эдди Хирн считает, что бой с легендарным 40-летним украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) будет очень непростым испытанием для Джошуа.«Бой с Кличко будет очень сложным, по моему мнению, - приводи слова Хирна Boxing Scene. - Люди говорят, что Энтони большой фаворит, но он будет драться с Кличко! Фьюри - это не Джошуа. У него неудобный, нестандартный стиль. Джошуа будет находиться перед Кличко и наносить удары. Я думаю, что шансы в этом бою - 50 на 50».Напомним, побединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на стадионе Wembley в Лондоне. На кону боя будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF (3-я защита Джошуа)

По материалам: Boxingnews