Флойд Мейвезер озвучил свои шансы на возобновление карьеры

Накануне журналистам удалось добиться от Флойда Мейвезера-младшего признания в возможном возобновлении карьеры – Флойд заявил, что на это есть аж 5%. Однако, уже на следующий день Мейвезер вновь убил все надежды.«Вернусь ли я? Категорически нет, – заявил непобеждённый боксёр. – Сегодня я ощущаю себя немного не так, как вчера, когда сказал о 5%. Сегодня я даю 100% на то, что останусь вне ринга. Я становлюсь старше, в следующем месяце мне исполнится уже 40 лет. Я многое отдал боксу, и бокс многое дал мне. У меня была прекрасная карьера. Пришло время помочь другим бойцам реализовать их мечты».Ранее Мейвезер заявил, что бой со звездой ММА Конором Макгрегором – единственный, который на сегодняшний день может его заинтересовать.