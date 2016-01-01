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Флойд Мейвезер озвучил свои шансы на возобновление карьеры

Флойд Мейвезер озвучил свои шансы на возобновление карьеры

Накануне журналистам удалось добиться от Флойда Мейвезера-младшего признания в возможном возобновлении карьеры – Флойд заявил, что на это есть аж 5%. Однако, уже на следующий день Мейвезер вновь убил все надежды.

«Вернусь ли я? Категорически нет, – заявил непобеждённый боксёр. – Сегодня я ощущаю себя немного не так, как вчера, когда сказал о 5%. Сегодня я даю 100% на то, что останусь вне ринга. Я становлюсь старше, в следующем месяце мне исполнится уже 40 лет. Я многое отдал боксу, и бокс многое дал мне. У меня была прекрасная карьера. Пришло время помочь другим бойцам реализовать их мечты».

Ранее Мейвезер заявил, что бой со звездой ММА Конором Макгрегором – единственный, который на сегодняшний день может его заинтересовать.

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По материалам: vringe.com
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