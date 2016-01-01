Уайлдер хочет объединительного боя с Паркером

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) нацелился на проведение весной 2017 года объединительного боя с новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО), владеющим поясом WBO. Сначалаа, однако, Уайлдеру предстоит провести защиту титула в поединке с Анджеем Вавжиком, запланированном на 25 февраля в Бирмингеме (Алабама, США). Для Деонтея это будет пятая защита титула.
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