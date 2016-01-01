Корралес готов драться с Ломаченко, но при одном условии

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес (21-1, 9 КО) готов провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в этой же весовой категории украинцем Василием Ломаченко (7-1, 5 КО).Об этом на пресс-конференции в Панаме заявила менеджер Корралеса Лесбиа Де Мосс.«Мы хотим провести 1-2 защиты титула в этом году. Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко - мы готовы, но только если будет интересное предложение», - сказала Лесбиа Де Мосс.В то же время, менеджер Корралеса дала понять, что ближайшим боем ее подопечного будет добровольная защита титула против не самого опасного соперника.«Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков с Такаши Учиямой. Поговорим с WBA, чтобы найти приемлемого оппонента», - сказала Де Мосс.Сам же Корралес добавил, что ему есть над чем работать, и что в его весе много отличных боксеров, которые будут стремиться отобрать у него титул.«Но я здесь для того, чтобы с честью защищать этот титул для Панамы», - добавил боксер.