Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии HBO

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (7-1-0, 5 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии телеканала HBO.Напомним, в 2016 году Ломаченко одержал две досрочных победы. В июне Василий отобрал пояс WBO у пуэрториканцем Романа Мартинеса (29-3-3, 17 КО), нокаутировав его в пятом раунде, а в ноябре защитил свой титул, одержав победу техническим нокаутом в 7-м раунде над ранее непобедимым ямайцем Николасом Уолтерсом (26-1-1, 21 КО).В Топ-5 рейтинга HBO также вошли казахстанец Геннадиий Головкин, американец Андрэ Уорд, россиянин Сергей Ковалев и Роман Гонсалес из Никарагуа.