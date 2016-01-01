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Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии HBO

Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии HBO

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (7-1-0, 5 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии телеканала HBO.

Напомним, в 2016 году Ломаченко одержал две досрочных победы. В июне Василий отобрал пояс WBO у пуэрториканцем Романа Мартинеса (29-3-3, 17 КО), нокаутировав его в пятом раунде, а в ноябре защитил свой титул, одержав победу техническим нокаутом в 7-м раунде над ранее непобедимым ямайцем Николасом Уолтерсом (26-1-1, 21 КО).

В Топ-5 рейтинга HBO также вошли казахстанец Геннадиий Головкин, американец Андрэ Уорд, россиянин Сергей Ковалев и Роман Гонсалес из Никарагуа.
По материалам: Сегодня.ua
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