Майки Гарсия: Если Ломаченко поднимется в легкий вес, мы устроим бой

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Мигель Анхель «Майки» Гарсия (35-0-0, 29 КО) готов встретиться на ринге с чемпионом мира WBО во втором полулегком весе (до 59 кг) Василием Ломаченко, если тот поднимется в категорию легкого веса (до 61,2 кг).«Я уже говорил, что если Ломаченко поднимется в легкий вес, то мы должны устроить бой, – приводит слова Гарсии Boxingscene. – Если же Боб Арум и менеджер Ломаченко не хотят этого, то с какой стати тратить свое время мне? Я никогда и ни за кем не бегал, это они бегали за мной.«Я на другом уровне (по сравнению с Ломаченко), он просто сделал то же, что я сделал три года назад. Из того что я слышал, его ТВ-рейтинги несравнимы с теми, что были у меня на НВО».28 января 29-летний Гарсиа попробует стать чемпионом в третьей категории, встретившись с действующим обладателем титула WBC в легком весе 32-летним Деяном Златичаниным (22-0-0, 15 КО) из Черногории.