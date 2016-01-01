Владимир Кличко получил от AIBA награду «Легендарный боксер»

Владимир Кличко получил от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) награду «Легендарный боксер», которая была учреждена накануне, сообщает



На церемонии вручения наград «Легенды AIBA» также были объявлены победители номинаций на звание лучшего боксера 2016 года. Ими стали победители Олимпийских игр 2016 года Хасанбой Дусматов из Узбекистана и Ники Адамс, которая также одержала победу на чемпионате мира в Астане.



Напомним, ранее его брат Виталий Кличко получил от Всемирного боксерского совета (WBC) звание «вечного» чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец завершил спортивную карьеру в 2013 году. Награду Виталию Кличко от имени WBC вручил Рой Джонс-младший. Украинецполучил от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) награду «Легендарный боксер», которая была учреждена накануне, сообщает Inside the Games . Данный приз был вручен спортсмену за большой вклад в сообщество организации. Награждение состоялось в ходе ужина, посвященного 70-летию AIBA.На церемонии вручения наград «Легенды AIBA» также были объявлены победители номинаций на звание лучшего боксера 2016 года. Ими стали победители Олимпийских игр 2016 года Хасанбой Дусматов из Узбекистана и Ники Адамс, которая также одержала победу на чемпионате мира в Астане.