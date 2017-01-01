Георгий Зантарая и Дарья Белодед – призеры этапа Гран-при по дзюдо в Китае

В китайском городе Хух-Хото проходит этап Гран-при по дзюдо.Украинский дзюдоистзавоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 кг. В финале Георгий проиграл россиянину Якубу Шамилову. Бронзовые награды достались представителю Монголии Басху Йондонперенлею и японцу Юки Хашигучи.

Украинкастала бронзовым призером в весовой категории до 48 кг, победив в поединке за третье место свою соотечественницу Марину Черняк, занявшую в итоге пятое место. Бронза также у китаянки Цянь Яхон.Победила кореянка Юджион Кан, одолев в финале россиянку Ирину Долгову.Этап Гран-при в Китае завершится в воскресенье, 2 июля.