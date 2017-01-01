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Георгий Зантарая и Дарья Белодед – призеры этапа Гран-при по дзюдо в Китае

Георгий Зантарая и Дарья Белодел – призеры этапа Гран-при по дзюдо в Китае

В китайском городе Хух-Хото проходит этап Гран-при по дзюдо.

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 кг. В финале Георгий проиграл россиянину Якубу Шамилову. Бронзовые награды достались представителю Монголии Басху Йондонперенлею и японцу Юки Хашигучи.

Георгий Зантарая и Дарья Белодел – призеры этапа Гран-при по дзюдо в Китае

Украинка Дарья Белодед стала бронзовым призером в весовой категории до 48 кг, победив в поединке за третье место свою соотечественницу Марину Черняк, занявшую в итоге пятое место. Бронза также у китаянки Цянь Яхон.
Победила кореянка Юджион Кан, одолев в финале россиянку Ирину Долгову.

Этап Гран-при в Китае завершится в воскресенье, 2 июля.
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