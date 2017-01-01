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Мартен Фуркад: Йоханнес отстрелял чисто, поэтому шансов выиграть у меня не было
Мартен Фуркад: Йоханнес отстрелял чисто, поэтому шансов выиграть у меня не былоФранцузский биатлонист Мартен Фуркад, занявший второе место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, заявил о том, что у него не было шансов выиграть гонку.

«Не могу комментировать борьбу между мной и Йоханнесом Бо, потому что сегодня у него было слишком большое преимущество, - цитирует Фуркада Biathlonworld.com. - Я просто рад, что мне удалось в концовке гонки отыграть у него несколько секунд.

Скорость была примерно одинаковая, как и в Эстерсунде, но сегодня сопернику удалось чище отстрелять, поэтому шансов выиграть у меня сегодня не было».
По материалам: Sports.ru
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