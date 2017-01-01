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18:14 Йоханнес Бё: Фуркад завтра может меня достать, но я так просто не сдамся 83 | Биатлон
18:03 Мартен Фуркад: Йоханнес отстрелял чисто, поэтому шансов выиграть у меня не было 76 | Биатлон
17:33 Юлия Джима опустилась на 7-е место в общем зачете Кубка мира; сборная сохранила 4-е место в Кубке наций 119 | Биатлон
16:53 Дарья Домрачева – выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене; Вита Семеренко - четвертая 151 | Биатлон / Главные новости спорта
15:53 Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира; сборная Украины сохранила 10-е место в Кубке наций 154 | Биатлон
15:19 Украинские биатлонисты – четвертые в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Швейцарии 125 | Биатлон
14:59 Натан Чен – победил в финале Гран-при среди одиночников 150 | Фигурное катание / Главные новости спорта
14:02 Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене; Пидручный - 12-й 157 | Биатлон / Главные новости спорта
13:31 Канадка Осмонд – первая в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию 183 | Фигурное катание
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