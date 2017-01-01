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Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде; Прима – 23-й

Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде; Прима – 23-йСегодня, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км. 

Уверенную победу одержал точно стрелявший норвежец Йоханнес Бё, опередив ближайших преследователей более, чем на две минуты. В борьбе за второе место француз Кентен Фийон Майе, закрывший все 20 мишеней опередил на 13,3 секунды своего соотечественника Мартена Фуркада, в пассиве которого две штрафных минуты.

Участниками цветочной церемонии стали австриец Юлиан Эберхард (1 промах), россиянин Антон Бабиков (0) и итальянец Лукас Хофер (2).

Среди пяти украинских биатлонистов лучшими стали Артем Прима, занявший 23-е место и проиграв победителю 4 минуты 10,8 секунды. За ним на 24-м месте расположился Сергей Семенов - +4.37,5. Оба украинца допустили по два промаха.
Остальные украинцы кубковых очков не заработали: Владимир Семаков – 78-й, Руслан Ткаленко – 82-й, Александр Жирный – 97-й.

Биатлон. Кубок Мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 30 ноября
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км, четыре огневых рубежа.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 53.24,5 (0+0+0+0)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) - +2.01,0 (0+0+0+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) - + 2.14,3 (0+0+0+2)
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - +2.17,5 (0+0+0+1)
5. Антон Бабиков (Россия) - +2.20,7 (0+0+0+0)
6. Лукач Хофер (Италия) - +2.30,1 (1+1+0+0)

23. Артем Прима (Украина) - +4.19,0 (0+1+0+1)
24. Сергей Семенов (Украина) - +4.37,5 (1+1+0+0)
78. Владимир Семаков (Украина) - +9.04,3 (1+1+3+0)
82. Руслан Ткаленко (Украина) - +9.35,1 (0+1+0+4)
97. Александр Жирный (Украина) - +10.56,9 (2+1+2+1)

Лыжный ход
1. Мартен Фуркад (Франция) – 49.59,9
2. Лукас Хофер (Италия) – +2,8
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – +11,2

6. Йоханнес Кюн (Германия) – +49,5
26. Кентен Фильон-Майе (Франция) – +2.00,8
29. Артем Прима (Украина) - +2.08,2
42. Сергей Семенов (Украина) – +2.41,0
53. Владимир Семмаков (Украина) – +3.23,7
67. Руслан Ткаленко (Украина) - +4.07,1
75. Александр Жирній (Украина) - +4.31,0

Общее время стрельбы
1. Эрик Лессер (Германия) – 1.27,1 (3)
2. Лейф Нордгрин (США) – 1.38,9 (3)
3. Ларс Хегле Биркеланд (Норвегия) – 1.40,8 (2)

14. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1.48,5 (0)
21. Сергей Семенов (Украина) – 1.50,6 (2)
29. Кентен Фильон-Майе (Норвегия) – 1.54,8 (0)
41. Артем Прима (Украина) – 1.59,8 (2)
83. Александр Жирній (Украина) – 2.15,6 (6)
85. Мартен Фуркад (Франция) – 2.16,1 (2)
101. Руслан Ткаленко (Украина) – 2.29,5 (5)
106. Владимир Семаков (Украина) – 2.40,1 (5)

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