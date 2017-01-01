Украинцы – девятые в супермиксте и 11-е в смешанной эстафете на первом этапе Кубка IBU в Шушене

Сегодня, 16:51 0 | Биатлон

Сегодня, 26 ноября, Шушене (Швеция) прошел заключительный день первого этапа Кубка IBU.



В одиночной смешанной эстафете украинцы Ольга Абрамова и Виталий Труш финишировали девятыми, проиграв победителям из Франции 2 минуты 51,6 секунды. По ходу гонки украинцы избежали штрафных кругов и использовали 10 дополнительных патронов.



В классической смешанной эстафете Юлия Журавок, Яна Бондарь, Антон Дудченко и Андрей Доценко заняли 11-е место. В пассиве украинцев 6 штрафных кругов и 12 дополнительных патронов



Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен (Норвегия), 26 ноября

Одиночная смешанная эстафета

1. Франция - 37:33,1 (1 штрафной круг + 7 доп. патронов)

2. Швеция +36,7 (0+5)

3. Австрия +57,7 (1+9)

4. Канада +1.10,9 (0+5)

5. Россия +1.12,5 (0+11)

6. Норвегия +1.28,5 (0+6)

7. Беларусь +1.30,0 (0+7)

8. Чехия +2.03,1 (1+9)

9. УКРАИНА (Ольга Абрамова, Виталий Труш) - +2:51,6 (0+10)



Смешанная эстафета

1. Россия (0+10) 1:17.14,7 (0 штрафных кругов + 10 доп. патронов)

2. Франция (0+7) +45,0 (0+7)

3. Германия (0+7) +1.12,1 (0+7)

4. Норвегия (1+9) +2.48,8 (1+9)

5. Польша (2+11) +3.04,3 (2+11)

6. Италия (1+10) +3.12,7 (1+10)

7. Швеция (0+7) +3.29,5 (0+7)

8. Беларусь (1+14) +3.43,1 (1+14)

9. Финляндия (1+12) +3.51,4 (1+12)

10. Австрия (3+10) +4.35,7 (3+10)

11. УКРАИНА (Юлия Журавок, Яна Бондарь, Антон Дудченко, Андрей Доценко) +4.51,9 (6+12)