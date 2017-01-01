На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Украинцы – девятые в супермиксте и 11-е в смешанной эстафете на первом этапе Кубка IBU в Шушене

Украинцы – девятые в супермиксте и 11-е в смешанной эстафете на первом этапе Кубка IBU в ШушенеСегодня, 26 ноября,  Шушене (Швеция) прошел заключительный день первого этапа Кубка IBU.

В одиночной смешанной эстафете украинцы Ольга Абрамова и Виталий Труш финишировали девятыми, проиграв победителям из Франции 2 минуты 51,6 секунды. По ходу гонки украинцы избежали штрафных кругов и использовали 10 дополнительных патронов.

В классической смешанной эстафете Юлия Журавок, Яна Бондарь, Антон Дудченко и Андрей Доценко заняли 11-е место. В пассиве украинцев 6 штрафных кругов и 12 дополнительных патронов

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен (Норвегия), 26 ноября
Одиночная смешанная эстафета
1.  Франция - 37:33,1 (1 штрафной круг + 7 доп. патронов)
2.  Швеция +36,7 (0+5)
3.  Австрия +57,7 (1+9)
4.  Канада +1.10,9 (0+5)
5.  Россия  +1.12,5 (0+11)
6.  Норвегия +1.28,5 (0+6)
7.  Беларусь +1.30,0 (0+7)
8.  Чехия +2.03,1 (1+9)
9.  УКРАИНА (Ольга Абрамова, Виталий Труш) -  +2:51,6 (0+10)

Смешанная эстафета
1.  Россия (0+10) 1:17.14,7 (0 штрафных кругов + 10 доп. патронов)
2.  Франция (0+7) +45,0 (0+7)
3.  Германия (0+7) +1.12,1 (0+7)
4.  Норвегия (1+9) +2.48,8 (1+9)
5.  Польша (2+11) +3.04,3 (2+11)
6.  Италия (1+10) +3.12,7 (1+10)
7.  Швеция (0+7) +3.29,5 (0+7)
8.  Беларусь (1+14) +3.43,1 (1+14)
9.  Финляндия (1+12) +3.51,4 (1+12)
10.  Австрия (3+10) +4.35,7 (3+10)
11.  УКРАИНА (Юлия Журавок, Яна Бондарь, Антон Дудченко, Андрей Доценко) +4.51,9 (6+12)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Украинские биатлонисты – пятые в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU
Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU
Россияне выиграли эстафету среди юниоров на ЧМ по биатлону; украинцы - шестые
Норвежские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе КМ в Эстресунде; украинцы - десятые
Варвинец и Жирный – девятые в супермиксте на шведском этапе КМ по биатлону
Украинские биатлонисты – девятые в смешанной эстафете на втором этапе Кубка IBU
Норвежцы выиграли супермикст на этапе Кубка IBU в Отепя, украинцы – 17-е
Украинцы – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Украинцы – девятые в супермиксте и 11-е в смешанной эстафете на первом этапе Кубка IBU в Шушене
Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный – шестые в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде
Валя Семеренко Пидгрушная, Семенов и Прима побегут в смешанной эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный побегут в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде
Анастасия Меркушина - десятая во втором старте на этапе Кубка IBU в спринте

Последние новости спорта

17:40 Владельцы Формулы-1 показали новый логотип чемпионата мира 16 | Формула-1

17:25 Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби 35 | Авто / Мото / Главные новости спорта

16:51 Украинцы – девятые в супермиксте и 11-е в смешанной эстафете на первом этапе Кубка IBU в Шушене 59 | Биатлон

16:26 Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный – шестые в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде 155 | Биатлон

10:36 НХЛ. Овечкин, Прайс и Кессел - звезды игрового дня 316 | Хоккей

10:22 НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», «Хьюстон» победил «Нью-Йорк», «Оклахома» проиграла «Далласу» и другие результаты (+Видео) 319 | Баскетбол

09:43 НХЛ исполняется 100 лет 360 | Хоккей

09:27 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу» , «Вашингтон» победил «Торонто», «Анахайм» по буллитам уступил «Лос-Анджелесу» и другие результаты 309 | Хоккей

08:54 Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео) 508 | Бокс / Главные новости спорта / Видео

22:22 Гвоздик на расстоянии одного боя до титульного поединка — Эгис Климас 598 | Бокс

Все новости

ФОТО

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

ВИДЕО

Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Откровенное интервью Дениса Беринчика (Видео)

НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео)

НБА. ТОП-10 игрового дня (Видео)

Боксер нокаутировал соперника за 11 секунд в титульном бою (+Видео)

Биатлон. Шушен-2017. Мужской масс-старт (Видео)





Топ-новости недели

Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби
Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Валттери Боттас выиграл квалификацию
Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy
Формула-1. Гран-При Абу-Даби: Превью этапа








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (419)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги