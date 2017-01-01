Урош Велепец: Такой сильной команды у Украины еще никогда не было

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец, в интервью XSPORT, рассказал о готовности команды перед стартом нового сезона, заключительном сборе в Шушене, состоянии спортсменок, а также процессе адаптации к новым винтовкам.
«Сбором в Шушене я доволен. Нам очень повезло с погодой и с условиями трассы. На тренировках сделали все, что планировали. Девушки очень мотивированы, уже хотят стартовать. В этом плане я спокоен. Можно с интересом и позитивными эмоциями ждать первых стартов».
О готовности команды
«У нас сейчас очень сильная команда. Такой команды у Украины еще никогда не было. Вернулись на высокий уровень сестры Семеренко, Лена Пидгрушная после неудачного прошлого сезона сейчас здорово тренируется, выполняет все нагрузки. Я думаю, эта команда очень хорошо готова».
Про Анастасию Меркушину
«Меркушина в свои 22 года тренируется на уровне олимпийской команды, в которой практически все девушки стояли на подиуме в индивидуальных гонках. Они чемпионки мира, олимпийские чемпионки - эти четыре девушки очень сильные. Они могут выполнять огромные объемы, быстро готовиться, восстанавливаться. И Настя все тренировки выполняет на уровне команды».
О сестрах Семеренко
«Сестры Семеренко - это огромные таланты, с хорошим мотором, они готовы работать. Когда у них есть мотивация, они могут все преодолеть. Меня удивляют обе сестрички, сколько у них есть силы, мотивации, воли и настроя. Вита с первого же сбора тренируется на уровне команды, показала хороший результат на тестах.
Думаю, и в сезоне она будет на хорошем уровне. Конечно, после 2,5 годичной паузы тяжелее будет показывать стабильность, быть в хорошем состоянии на каждой гонке. Мы будем общаться с Григорием, возможно нужно будет что то пропустить. Но Вита столько раз удивляла во время подготовки, что я допускаю, что она выдержит и весь сезон».
Про Ольгу Абрамову
«Ольга Абрамова сейчас тоже в хорошей форме, особенно в плане хода. Но и стрельбу ей удалось исправить. Варвинец и Меркушина еще молодые, но уже угрожают всем опытным девушкам из команды. Думаю, что с самого начала сезона мы будем на хорошем уровне».
О плане на сезон
«Разумеется, у меня есть план на сезон. Есть стратегия, как будем двигаться во время сезона, где и как будем выступать. Возможно, команда будет пропускать этап в Оберхофе, однако там запланирована эстафета, а все понимают, что каждая такая гонка перед Олимпиадой очень важна. Уверен, мы сделаем все правильно».
О смене винтовок
«Всегда когда меняешь экипировку, будь то лыжи, палки или винтовка, надо привыкать. Тоже касается и винтовки. 10 выстрелов не хватит, нужно тысячу сделать, чтобы привыкнуть. У девушек только Юля и Настя поменяли классический ствол на спринтерский, который чуть полегче.
Юле больше повезло, она пару тренировок сделала и уже хорошо чувствовала винтовку. У Насти этот период адаптации был чуть дольше, но я уже вижу на стрельбище, как она издевается над установками (смеется). Все будет хорошо, девушки и по стрельбе и по ходу готовы».
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