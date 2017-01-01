Бьорндален и Фуркад могут провести совместный сбор для подготовки к олимпийскому сезону

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален и двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад могут провести совместный сбор в рамках подготовки к олимпийскому сезону. Ранее Фуркад пригласил Бьорндалена поработать вместе.
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