Бьорндален и Фуркад могут провести совместный сбор для подготовки к олимпийскому сезону

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален и двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад могут провести совместный сбор в рамках подготовки к олимпийскому сезону. Ранее Фуркад пригласил Бьорндалена поработать вместе.«Мы ведем с ним диалог об этом, но это должно подходить обоим, неплохо было бы встретиться летом, - приводит слова Бьорндалена NRK. - Мы стараемся найти решение. Надеюсь, что это произойдет в течение лета.Фуркад - лучший лыжник в биатлоне. Для меня было бы очень познавательно поработать с ним. Чему он может научиться у меня? Спросите его об этом, но, наверное, есть вещи, которые его интересуют».В прошедшем сезоне Фуркад в шестой раз подряд выиграл Кубок мира, одержав 13 побед в одном сезоне, что является рекордом. Ранее рекорд принадлежал Бьорндалену (12 побед). Норвежец также шесть раз становился обладателем Кубка мира.