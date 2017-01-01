Последние новости спорта

16:58 Головкин «поддавался» Джейкобсу, чтобы получить бой с «Канело» - американський тренер 15 | Бокс

16:49 Фредди Роуч: Василий Ломаченко — лучший 23 | Бокс

16:34 Чемпион ОИ фигурист Ханю неудачно упал на тренировке перед короткой программой на ЧМ 37 | Фигурное катание

16:17 Японские болельщики скупают цветы на чемпионате мира по фигурному катанию 65 | Фигурное катание

15:43 Глава WADA усомнился в возможности участия россиян в ЧМ по легкой атлетике 78 | Легкая атлетика

13:06 Елена Пидгрушная в седьмой разполучила награду лучшей спортсменки месяца в Украине 140 | Биатлон / Главные новости спорта

12:15 Наследный принц Бахрейна пригласил Экклстоуна 110 | Формула-1

12:09 Дрозд удивлен решению WBC присвоить Беллью статус «почетного чемпиона» 152 | Бокс

11:48 Карл Фроч: В бою с Джошуа можем увидеть Кличко в лучшей форме 127 | Бокс