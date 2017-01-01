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Елена Пидгрушная в седьмой разполучила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

Елена Пидгрушная в седьмой раз получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

В Олимпийском доме состоялось традиционное чествование лучших спортсмена и тренера месяца в Украине. Эта традиция учреждена Национальным олимпийским комитетом в 2005 году.

Заслуженных наград удостоены лауреаты спортивного февраля - капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная и лучшие наставники месяца: ее первый тренер Олег Бунт и старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец, сообщает НОК Украины.

«Елена - настоящий лидер, который в течение многих лет ведет за собой всю команду. Ярким тому подтверждением стало выступление на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. В женской эстафете Елена блестяще провела гонку на ответственном последнем этапе, в напряженной борьбе с сильнейшими биатлонистками мира в очередной раз продемонстрировала высокое мастерство и невероятную жажду к победе», - сказал во время награждения Сергей Бубка.

Напомним, опытный лидер сборной вместе с подругами по команде - Ириной Варвинец, Юлией Джим и Анастасией Меркушиной завоевали серебряную медаль.

Сергей Бубка пожелал Елене хорошего отдыха, восстановления сил и дальнейшей плодотворной подготовки к олимпийскому Пхенчхану.

Он поздравил с признанием лучших тренеров - Олега Бунта и Уроша Велепца. «Олег Евгеньевич - хорошо известный специалист, который на протяжении многих лет вносит весомый вклад в развитие биатлона и воспитания новых чемпионов, как для Тернопольского края, так и для Украины в целом», - сказал президент НОК.

Он добавил: «Урош - очень опытный и высококвалифицированный тренер. Благодаря его профессионализму и таланту мы радуемся успехам Елены и всей нашей женской биатлонной дружины».

Сергей Бубка выразил искренние слова благодарности за весомый вклад в развитие биатлона в нашей стране руководству Федерации биатлона Украины: президенту Федерации Владимиру Брынзаку и присутствующему на награждении вице-президенту Виктору Коржу. Руководитель НОК также поблагодарил за содействие в подготовке нашей Олимпийской чемпионки физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Во время мероприятия Виктор Корж сказал, что Елене Пидгрушной присвоено очередное высокое звание, а именно майор Национальной гвардии. «Мы очень рады еще раз поздравить Елену с «серебряным» достижением в Хохфильцене, которое для нас на вес «золота». Мы все очень переживали и болели за нее, за наших девушек и искренне рады такому успеху», - добавил он.

Олег Бунт поблагодарил Национальный олимпийский комитет Украины за высокую награду, а также заметил: «Это признание всей биатлонной команды тренеров, которая работала на результат. Искренне благодарен коллегам, всем специалистам и специалистам нашей сборной Украины по биатлону».

«Получать от НОК награду лучшей спортсменки месяца всегда очень приятно и важно. Победа в Хохфильцене была очень непростой, но я счастлива, что мы смогли занять высокое место на пьедестале почета», - сказала Елена Пидгрушная.

Отметим, что Елена в седьмой раз получила высокое признание НОК.

Лидерами в этом рейтинге НОК остаются фехтовальщица Ольга Харлан - девять наград, и гимнаст Олег Верняев, который уже восемь раз признавался лучшим спортсменом месяца в Украине.
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