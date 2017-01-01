Брынзак: Самые памятные моменты сезона - финиш Пидгрушной в эстафете на ЧМ и самострел Джимы

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, подводя итоги сезона 2016/2017 отметил стабильность в мужской команде и проблемах, с которыми пришлось столкнутся в женской сборной.



Владимир Брынзак: «Разные чувства: у мужчин все было более стабильно, у девушек же было много проблем, кто-то пропускал, кто-то не тренировался, кто-то был дисквалифицирован или болел. Было тяжело собрать всех в одну команду. Мы подстраивались к каждой гонке. Кто-то, как Джима, должны были отдуваться за всех, кто-то пропускал. В олимпийский сезон нужно будет всех собрать, отбросить личные дела, эмоции и хорошо подготовиться.



Самый приятный момент это эстафета на чемпионате мира, знаменитый финиш Елены Пидгрушной. Мы еще раз увидели, какой у нее характер и что она может бороться с любой спортсменкой.



Самый неприятный момент - самострел Джимы, помешавший ей завоевать медаль чемпионата мира».



Говоря о подготовке к Олимпийским играм-2018 Владимир Брынзак заявил, что

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, подводя итоги сезона 2016/2017 отметил стабильность в мужской команде и проблемах, с которыми пришлось столкнутся в женской сборной.«Разные чувства: у мужчин все было более стабильно, у девушек же было много проблем, кто-то пропускал, кто-то не тренировался, кто-то был дисквалифицирован или болел. Было тяжело собрать всех в одну команду. Мы подстраивались к каждой гонке. Кто-то, как Джима, должны были отдуваться за всех, кто-то пропускал. В олимпийский сезон нужно будет всех собрать, отбросить личные дела, эмоции и хорошо подготовиться.Самый приятный момент это эстафета на чемпионате мира, знаменитый финиш Елены Пидгрушной. Мы еще раз увидели, какой у нее характер и что она может бороться с любой спортсменкой.Самый неприятный момент - самострел Джимы, помешавший ей завоевать медаль чемпионата мира».Говоря о подготовке к Олимпийским играм-2018 Владимир Брынзак заявил, что уже все расписано по дням

По материалам: Xsport