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Брынзак: Самые памятные моменты сезона - финиш Пидгрушной в эстафете на ЧМ и самострел Джимы
Брынзак: Самые памятные моменты сезона - финиш Пидгрушной в эстафете на ЧМ и самострел Джимы Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, подводя итоги сезона 2016/2017  отметил стабильность в мужской команде и проблемах, с которыми пришлось столкнутся в женской сборной.

Владимир Брынзак: «Разные чувства: у мужчин все было более стабильно, у девушек же было много проблем, кто-то пропускал, кто-то не тренировался, кто-то был дисквалифицирован или болел. Было тяжело собрать всех в одну команду. Мы подстраивались к каждой гонке. Кто-то, как Джима, должны были отдуваться за всех, кто-то пропускал. В олимпийский сезон нужно будет всех собрать, отбросить личные дела, эмоции и хорошо подготовиться.

Самый приятный момент это эстафета на чемпионате мира, знаменитый финиш Елены Пидгрушной. Мы еще раз увидели, какой у нее характер и что она может бороться с любой спортсменкой.

Самый неприятный момент - самострел Джимы, помешавший ей завоевать медаль чемпионата мира».

Говоря о подготовке к Олимпийским играм-2018 Владимир Брынзак заявил, что уже все расписано по дням.
По материалам: Xsport
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