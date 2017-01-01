17:17 Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й 60 | Биатлон / Главные новости спорта
16:38 Мартен Фуркад: Рад, что судьи приняли во внимание мою умственную отсталость 139 | Биатлон
16:22 Мартен Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в масс-стартах; Семенов – 20-й 98 | Биатлон
15:55 Фуркад взял пустые обоймы на масс-старт в Холменколлене 108 | Биатлон
15:32 Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й 200 | Биатлон / Главные новости спорта
14:18 Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая 158 | Биатлон / Главные новости спорта
13:39 Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая 149 | Биатлон / Главные новости спорта
13:04 Норвежка Экхофф победила в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене; Джима - десятая 162 | Биатлон / Главные новости спорта
11:06 НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» - «Тампу», «Оттава» по буллитам уступила «Монреалю» и другие результаты 201 | Хоккей
09:31 Сергей Семенов выступит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене 260 | Биатлон
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