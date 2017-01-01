Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й

Биатлон. Ккбок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира по биатлону завершился мужским масс-стартом на 15 км.Победил француз Мартен Фуркад, который, несмотря на проблемы с винтовкой на первом огневом рубеже, стал единственным спортсменом в гонке закрывшим все 20 мишеней и финишировал первым. Андрей Расторгуев из Латвии стал вторым, проиграв победителю 17,4 секунды при двух промахах. Бронзовую награду завоевал австриец Симон Эдер с отставанием в 32,4 секунды, пробежав один штрафной круг.Для Фуркада эта победа стала 14-й в сезоне, а Расторгуев завоевал первый подиум в карьере.Участниками цветочной церемонии стали норвежец Эмиль Хегле Свендсен (2 промаха), немец Арнд Пайффер (2) и чех Михал Шлезингр (1).Украинец Сергей Семенов допустил три промаха и занял 21-е место с отставанием в полторы минуты.Быстрее всех на лыжне был латвиец Андрей Расторгуев – 33 минуты 34,5 секунды. Сергей Семенов проиграл ему 47,3 секунды.Быстрее всех стрелял австриец Симон Эдер – 1 минута 23,0 секунды (1 промах). Сергей Семенов показал 21-й результат – 1.47,7 (3).1. Мартен Фуркад (Франция – 37.32,2 (0+0+0+0)2. Андрей Расторгуев (Латвия) - +17,4 (0+1+1+0)3. Симон Эдер (Австрия) - +32,4 (0+0+1+0)4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - +42,2 (0+0+1+1)5. Арнд Пайффер (Германия) - +42,5 (0+0+1+1)6. Михал Шлезингр (Чехия) - +42,9 (0+0+0+1)...21. Сергей Семенов (Украина) - +1.29,7 (1+1+1+0)1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 33.34,52. Бенедикт Долль (Германия) – +6,53. Мартен Фуркад (Франция) – +11,619. Симон Эдер (Австрия) – +1.00,21. Симон Эдер (Австрия) – 1.23,0 (1)2. Симон Дестье (Франция) – 1.30,0 (3)3. Антон Бабиков (Россия) – 1.34,0 (1)23. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.49,0 (2)29. Мартен Фуркад (Франция) – 2.10,0 (0)