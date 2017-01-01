Сергей Семенов выступит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира по биатлону завершится мужским масс-стартом.В гонке примет участие один украинец –, который будет выступать под 21-м стартовым номером.1. Мартен Фуркад (Франция) – лидер общего зачета Кубка мира2. Антон Шипулин (Россия)3. Йоханнес Бё (Норвегия)4. Юлиан Эберхард (Австрия)5. Симон Шемпп (Германия) – лидер зачета Кубка мира в гонках с масс-старта6. Арнд Пайффер (Германия)7. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия)8. Лоуэлл Бэйли (США)9. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)10. Эрик Лессер (Германия)11. Бенедикт Долль (Германия)12. Ондржей Моравец (Чехия)13. Симон Эдер (Австрия)14. Доминик Виндиш (Италия)15. Доминик Ландертингер (Австрия)16. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)17. Михал Крчмарж (Чехия)18. Максим Цветков (Россия)19. Евгений Гараничев (Россия)20. Кентен Фийон-Майе (Франция)21. Сергей Семенов (Украина)22. Андрей Расторгуев (Латвия)23. Михал Шлезингр (Чехия)24. Симон Дестье (Франция)25. Антон Бабиков (Россия)26. Фредрик Линдстрем (Швеция)27. Тарьей Бё (Норвегия)28. Лукас Хофер (Италия)29. Красимир Анев (Болгария)30. Фредрик Гйесбакк (Норвегия)Старт гонке будет дан впо киевскому времени.В зачете Кубка мира в масс-старте, после четырех гонок из пяти, лидирует немец Симон Шемпп (210 очков), опережая на 22 очка француза Мартена Фуркада, который сегодня и попытается завоевать еще один Малый хрустальный глобус.Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занимает 17-е место (78). Однако, Дмитрий включен в стартовый лист лишь в качестве первого запасного и получит шанс выступить только в случае отказа от участия в гонке кого-то из Топ-25 общего зачета Кубка мира.Сергей Семенов занимает 20-е место (71).